Bolu'da kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
Giriş: 17.08.2026 - 18:41 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Süller-Toklar mevkisinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, bölgede kazı yaptıkları belirlenen Ç.Ş, M.Ö, M.Ö, A.Y. ve N.E'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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