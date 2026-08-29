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        Baba yadigarı "Emektar" ile 38 yıldır ekmeğinin peşinde, yolları aşındırıyor

        ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşayan Tuncay Selen, baba yadigarı 1963 model kamyonuyla 38 yıldır taşımacılık yaparak geçimini sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 11:11 Güncelleme:
        Baba yadigarı "Emektar" ile 38 yıldır ekmeğinin peşinde, yolları aşındırıyor

        ZAFER GÖDER - Bolu'da yaşayan Tuncay Selen, baba yadigarı 1963 model kamyonuyla 38 yıldır taşımacılık yaparak geçimini sağlıyor.

        Mengen ilçesine bağlı Kavacık Köyü Muhtarı da olan 62 yaşındaki Selen, babasıyla 1988 yılında 1963 model Volvo marka kamyon satın aldı.

        Aradan geçen yıllarda kamyonunu ailesinin geçim kaynağı ve hayatının vazgeçilmez parçası haline getiren Selen, yıllarca şehirlerarası çeşitli yük taşımacılığı yaptı.

        "Emektar" adını verdiği kamyonunu 15 yıl önce vefat eden babasının yadigarı olarak gören Selen, 38 yıldır geçimini direksiyon başında çalışarak sağlıyor.

        Çalışma azmini kaybetmeyen Selen, köyünün çevresindeki ormanlarda Orman Genel Müdürlüğünün belirlediği esaslar çerçevesinde kesilen ağaçları tomruk depolarına taşımayı sürdürüyor.

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        - "Kamyonun çok ekmeğini yedik"

        Tuncay Selen, AA muhabirine, kendisine 38 yıldır yol arkadaşlığı yapan kamyonuyla çalışmaya devam ettiğini söyledi.

        Ailesinin geçimini bu kamyonla sağladığını belirten Selen, "Kamyonun çok ekmeğini yedik. Bırakamıyorum, kıyamıyorum da. Yurt dışına dahi gittim bununla, halen de çok memnunum." dedi.

        Selen, kamyonunu aldıktan sonra Gökçesu beldesindeki kömür ocaklarından Türkiye'nin birçok iline kömür taşıdığını anlatarak "Mengen'de bulunan kereste fabrikamızdan şehirlerarası nakliyecilik yaptım. Türkiye'nin birçok yerine gittim aracımla. Yurt dışına da İran ve Irak'a çalıştık. İhtiyar aracımızdan çok memnunuz." diye konuştu.

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        Kamyonu kullandığı 38 yıl boyunca hiç kaza yapmadığını dile getiren Selen, "1988 yılında bu arabayı aldım, 1989 yılında evlendim. Tamamen bu aracımdan geçimimi sağladım. 3 kızımı, 1 oğlumu da bununla okuttum. Çocuklarımda da çok emeği var aracımın." ifadelerini kullandı.

        - "Kamyonu almak isteyen çok oldu"

        Selen, "Emektar" ile çalışmaya devam ettiğin belirterek şöyle devam etti:

        "Eskiden gerek Mengen gerekse çevre il ve ilçelerde aynı araçtan çok sayıda vardı. Şimdi hiç kimsede kalmadı. İlçede bir tane var, o da çekme belgeli. Benimki halen faal çalışıyor. Kamyonu almak isteyen çok oldu. Halen de var ama satma niyetim yok. Bu modelden bir tane de Hendek'te var. Onlar da baba yadigarı diye bekletiyorlar. Bu da baba yadigarı. Baba hatırası olduğu için satmayı asla düşünmüyorum."

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        Kamyonun, işini fazlasıyla gördüğünü belirten Selen, "Biz de bir yaşa geldik. Yeni bir araç alsak belki ben uyum sağlayamam. Bu araçta 38 yılımı geçirdim. Zaten bu aracı satsam ben de bırakırım bu işi. Huyunu suyunu biliyorum. Bu saatten sonra artık bu işler zor. Bu aracımı satarsam başka araç almam." diye konuştu.

        Selen, kamyonu yolda görenlerin güzel tepkiler verdiğini dile getirerek "Her gören selektör yapıyor, korna çalıyor. Elleriyle memnuniyet işareti yapıp selam veriyorlar. Görenler bu modeldeki aracın çalıştığına şaşırıyor." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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