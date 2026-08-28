Bolu'da bir iş yeri kurşunlandı
Bolu'da bir iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Giriş: 28.08.2026 - 15:06 Güncelleme:
Bolu'da bir iş yerini kurşunlayan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
Tabaklar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin kurşunlandığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti.
İş yerinde inceleme yapan ekipler, olayı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
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