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        Gerede'de kaybolan Parkinson hastası bulundu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Parkinson hastası, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2026 - 14:24 Güncelleme:
        Gerede'de kaybolan Parkinson hastası bulundu

        Bolu'nun Gerede ilçesinde kaybolan 76 yaşındaki Parkinson hastası, jandarma ekiplerinin çalışması sonucu bulundu.

        Güneydemirciler köyü Gaziler Mahallesi'nde yaşayan Parkinson hastası S.P'den (76) haber alamayan yakınları, durumu Gerede İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi.

        Ekiplerce başlatılan arama çalışması sonucu S.P, evinden yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki çalılık alanda yarı baygın halde bulundu.

        Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan S.P, hastaneye kaldırıldı. S.P'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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