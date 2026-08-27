Bolu'da üretilen 1 milyondan fazla balık yavrusu Ankara'daki baraj ve göletlere bırakılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "İç Sularda Balıklandırma Projesi" kapsamında, Bolu'da üretilen 1 milyon 220 bin pullu sazan yavrusu Ankara'da baraj ve göletlere bırakılacak.

Proje kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonunda 2026 yılı için belirlenen 4 milyon pullu sazan yavrusunun üretimi tamamlandı.

İstasyonda 600 anaç sazan balığından elde edilen yaklaşık 25 kilogram yumurta, kuluçkahanede çeşitli işlemlerden geçirildi. Yaklaşık 2 aylık bakım ve besleme sürecinin ardından yavrular dağıtım boyuna ulaştı.

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Bolu'da üretilen sazan yavruları, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce belirlenen illerdeki iç su kaynaklarının balıklandırılmasında kullanılmak üzere gönderilmeye başlandı.

Ağustosun ilk 2 haftasında Eskişehir ve Kocaeli'deki baraj ile göletlere 1 milyon 306 bin balık yavrusu salındı.

Proje kapsamında Ankara'nın Ayaş, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Etimesgut, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Nallıhan, Polatlı, Şereflikoçhisar, Pursaklar ilçelerinde bulunan baraj ve göletlere bırakılacak balık yavruları da Bolu'da üretildi.

Dağıtım boyuna ulaşan balıklar, erken saatlerde Gölköy Su Ürünleri Üretim İstasyonundaki havuzlardan ağlarla toplanarak özel havuzlara alındı.

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Burada bir süre oksijen verilen balık yavruları, daha sonra kamyonete yerleştirilen su tankerlerine ve özel hazırlanan poşetlere aktarılarak gün içinde Ankara'daki 37 farklı baraj ve gölete salınmak üzere yola çıkarıldı.

Bolu'da üretilen diğer balık yavrularının ise ilerleyen günlerde Bolu, Bartın, Düzce, Kırıkkale, Karabük ile Sakarya'daki baraj ve göletlere bırakılması planlanıyor.