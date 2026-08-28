Bolu'da su kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Bolu'da otomobilin su kanalına düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 28.08.2026 - 12:57 Güncelleme:
Bolu'da otomobilin su kanalına düşmesi sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Y.C. idaresindeki otomobil, Kasaplar Mahallesi Ahmet Baysal Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle su kanalına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü.
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