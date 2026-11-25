Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde (BAİBÜ) "Uluslararası Öğrenci Günü" etkinliği yapıldı.

Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü tarafından Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda, 30 ülkeden öğrenciler yöresel kıyafetleriyle ülkelerinin kültürlerini tanıttı.

Kurulan stantlarda öğrenciler, memleketlerine özgü yemekleri ziyaretçilere ikram etti. Farklı ülkelerin müzikleri eşliğinde yöresel dans ve oyunların sergilendiği etkinlikte, katılımcılar çeşitli kültürleri yakından tanıma fırsatı buldu.

BAİBÜ Uluslararası Öğrenciler Koordinatörü Doç. Dr. Alpaslan Karabulut, gazetecilere, üniversitede 103 ülkeden 3 bin 750 uluslararası öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi.

REKLAM

Öğrencilerin kendi kültürlerini tanıtmalarını ve ortak bir dostluk dili olan Türkçe aracılığıyla bir araya gelmelerini amaçladıklarını belirten Karabulut, "Uluslararası Öğrenci Günü kapsamında yaklaşık 30 ülkeden öğrencilerimiz stantlarını açarak ülkelerinin kültürlerini tanıtıyor. Salon programımızda da Asya, Avrupa ve Afrika başta olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinden gelen öğrencilerimiz kültürlerini folklorik gösterilerle sergileyecek. Onların kendilerini tanıtmalarından ve bu mutluluklarına ortak olmaktan onur duyuyoruz." diye konuştu.

Karabulut, üniversitenin uluslararası öğrencilerle ilgili önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, öğrencilerin kabul süreçlerinden üniversite yaşamları boyunca karşılaşabilecekleri sorunlara kadar her aşamada yanlarında olduklarını kaydetti.

REKLAM

Bolu'nun misafirperverliğini dünyanın farklı ülkelerinden gelen öğrencilere hissettirmeye çalıştıklarını belirten Karabulut, İzzet Baysal'ın kurduğu üniversitenin eğitim meşalesini tüm dünyaya duyurmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.