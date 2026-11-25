Kedi kumu yüklü tırda yangın çıktı
Bolu'da kedi kumu yüklü tırın balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Bolu'da kedi kumu yüklü tırın balatalarında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Yangın, Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde Yeniçaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden S.K. idaresindeki 34 PMM 983 plakalı kedi kumu yüklü tırın balatalarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark edip aracı sağ şeride çeken sürücü, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevlerin büyümesini önledi. Yangın nedeniyle tırda hasar meydana gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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