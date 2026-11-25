Bolu'da 3 katlı evin birinci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer katlara sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Bolu merkeze bağlı Pirahmetler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.'ye ait 3 katlı evin birinci katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları ve alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışması sonucu yangın, evin diğer katlara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.