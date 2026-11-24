Bolu'da 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Bolu'da 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Bolu'da 3 otomobil ve 1 hafif ticari aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu Sanayi kavşağında 14 ABM 774, 14 ACG 656 ve 14 ADS 964 plakalı otomobillerin çarpıştığı kaza meydana geldi.
Otomobillerden birinin devirdiği elektrik direği 14 KR 965 plakalı hafif ticari aracın üzerine düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada 14 ACG 656 otomobilde sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından çıkarıldı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol araçların kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.
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