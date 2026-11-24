Abant Gölü Milli Parkı'na kar yağdı
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı etkili oldu.
Milli parkta gece saatlerinde başlayan sağanak, öğle saatlerinden itibaren yerini kara bıraktı.
Yer yer ince beyaz örtüyle kaplanan milli parkta kar yağışı aralıklarla devam etti.
Abant'a gelenler, kar yağışı altında yürüyüş yaparak ve fotoğraf çektirerek keyifli vakit geçirdi.
Eşiyle Marmaris'ten Abant'a gelen Hayri Kacar, AA muhabirine, yaz kış farklı yerleri görmek için dolaştıklarını söyledi.
Abant'a karavanla geldiklerini belirten Kacar, "Abant'ın manzarası eşsiz. Gördüğümüz güzel manzaraları arkadaşlarımıza anlatıyoruz." dedi.
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