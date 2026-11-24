Yeniçağa'da emekli öğretmenler ziyaret edildi
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle bir araya gelindi.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla emekli öğretmenlerle bir araya gelindi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bal, şube müdürleri İlknur Pınarcı ve Mustafa Kayrancıoğlu ile beraberindeki heyet, Mehmet Çelik İlkokulu öğrencileriyle emekli öğretmenleri ziyaret etti.
Öğrenciler, emekli öğretmenlerin ellerini öperek hayır dualarını aldı, hal ve hatırlarını sordu. Öğrencilerin öğretmenlerle kucaklaşması ve hediye takdim edilmesi sırasında duygu dolu anlar yaşandı.
Sohbetlerde emekli öğretmenler, meslek hayatlarına ilişkin anılarını öğrencilerle paylaştı. Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.
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