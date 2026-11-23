Gazeteci Hakan Müstecep tarafından çekilen görüntülerde Arda Güler’in, babası Ümit Güler ve dedesi Mehmet Ali Güler ile birlikte bayram namazının ardından vatandaşlarla bayramlaştığı anlar yer aldı.

A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid’in yıldız futbolcusu Arda Güler’in, 2019 yılında henüz 14 yaşındayken Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyünde bayram namazı sonrası ailesiyle bayramlaştığı görüntüler ortaya çıktı.

Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler’in, 2019 yılında henüz 14 yaşındayken memleketi Bolu’nun Mengen ilçesine bağlı Hayranlar köyünde bayram namazının ardından ailesi ve köy sakinleriyle bayramlaştığı görüntüler ortaya çıktı.

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