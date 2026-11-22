Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, kutsal topraklara umre ibadetini yerine getirmek üzere yola çıkan 35 kişi, aileleri ve yakınlarının katıldığı törenle dualar ve gözyaşları eşliğinde uğurlandı.

Mudurnu ilçesindeki Beşkavaklar Camisi'nde yatsı namazının ardından düzenlenen uğurlama programında, umre yolcularına Mudurnu İlçe Müftülüğü vaizi tarafından umre ibadeti hakkında bilgilendirme yapıldı. Program kapsamında cami dışında bekleyen kalabalığa Kur’anı Kerim okundu ve ilahiler seslendirildi.

Programın ardından umre yolcuları saf tutarak hep birlikte dua etti. Daha sonra yakınlarıyla helalleşen 35 umre yolcusu, vedalaşmanın ardından otobüse binerek kutsal topraklara gitmek üzere yola çıktı. Uğurlama sırasında duygu dolu anlar yaşanırken, umre yolcuları ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.