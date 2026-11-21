Bolu Belediyesine yönelik 34 milyon 288 bin 376 liralık "hayali mesai" soruşturması kapsamında açılan davada, aralarında Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da bulunduğu 4 tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Mahkeme heyeti, davanın ikinci duruşmasını 22 Mart'a erteledi.

Bolu Belediyesine yönelik geçtiğimiz eylül ayında yürütülen soruşturmada, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T. ile yüklenici firma yetkilileri F.G., F.L. ve Y.E. tutuklandı. Başka bir dava kapsamında tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan da bu soruşturma kapsamında tutuklandı. Yapılan itirazlar üzerine B.T., F.L. ve Y.E. daha sonra tahliye edildi. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltildi.

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Savcı tutukluluk hallerinin devamını talep etti

Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasının ikinci gününde, tutuklu sanıklar Tanju Özcan ve Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın savunmalarını yaptı. Ardından Bolu Belediyesi çalışanları tanık olarak dinlendi. Duruşmada ara mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti. Savcı ayrıca, adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan tutuksuz sanıklar Y.E. ve F.L.'nin somut deliller ve kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle yeniden tutuklanmalarını istedi. Mütalaaya karşı savunma yapan Tanju Özcan, "Neden cezalandırılıyorum, ne oluyor, nedir bu işin esası merak ediyorum. Tahliye kararının verilmesini talep ediyorum" dedi.

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4 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve şirket yetkilisi F.G.'nin adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine karar verdi. Mahkeme, daha önce ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şirket yetkilileri Y.E. ve F.L.'nin ev hapsini kaldırarak imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti. İmza yükümlülüğü bulunan diğer sanıkların ise bu tedbiri kaldırılırken yurt dışına çıkış yasaklarının devamına karar verildi.

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Tanju Özcan başka dosyadan hükümlü

Bolu Belediyesine yönelik "irtikap" davası kapsamında görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın, "marketler olayı" olarak bilinen başka bir dosya kapsamında Sincan Cezaevinde hükümlü bulunduğu belirtildi. "Hayali mesai" davasında verilen tahliye kararı, bu dosya kapsamındaki adli kontrol tedbirlerini içeriyor.