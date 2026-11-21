TANJU ÖZCAN VE DİĞER TUTUKLULARA ADLİ KONTROLLE TAHLİYE

Duruşmaya verilen öğle arasının ardından Bolu Belediyesi çalışanları tanık olarak dinlendi. Duruşmada savcı ara mütaalasını açıklayarak, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesi ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz sanıklar Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz hakkında somut deliller ve kuvvetli suç şüphesi nedeniyle ayrı ayrı tutuklanmasına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı savunmasını yapan Tanju Özcan, savcının mütalaasına katılmasının mümkün olmadığını ifade ederek sanıkların boşa ifade verdiğini iddia etti. Özcan, “Neden cezalandırılıyorum ne oluyor nedir bu işin esası merak ediyorum. Tahliye kararının verilmesini talep ediyorum” dedi.

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Sanık avukatlarının mütalaaya karşı yaptıkları savunmalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıklayarak, tutuklu sanıklar Tanju Özcan, Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Biolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Basri Baytekin ile şirket yetkilisi Faruk Güner’in adli kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verildi. Mahkemede ayrıca adli kontrol tedbirleri kapsamında ev hapsi cezası devam eden şirket yetkilileri Yılmaz Erdoğan ve Fatih Lekesiz’in ev hapsinin imza ve yurt dışı çıkış yasağına döndürülmesine, adli kontrol tedbirlerinden imza tedbiri bulunan sanıkların ise imza tedbirinin kaldırılarak yurt dışı çıkış yasağının devamına karar verildi. Duruşma 22 Mart tarihine ertelendi.