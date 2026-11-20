Bolu Belediyesinde bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı halde çalışmış gibi gösterilerek yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında ilk gün tamamlandı.

Bolu Belediyesine yönelik geçtiğimiz eylül ayında yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T., yüklenici firmanın sahibi ve 2 çalışanı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan tutuklandı. Avukatların itirazları üzerine 3 şüpheli tahliye edildi.

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Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltiliyor.

Duruşmaya, görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada tutuksuz sanıkların yanı sıra tutuklu sanık Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. savunma yaptı. Sanıklar, suç isnatlarını kabul etmeyerek beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmalarının alınmasının ardından duruşmaya cumartesi gününe kadar ara verdi.