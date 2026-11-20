Bolu Belediyesinde 34 milyon 288 bin liralık "hayali mesai" iddiasıyla açılan davanın ilk duruşmasında savunma yapan şirket yetkilisi tutuklu sanık F.G., "Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait" dedi.

Bolu Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterildiği, bu yöntemle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 lira fazla ve yersiz ödeme yapıldığı ve gerçeğe aykırı belgeler düzenlendiği iddia edildi. Soruşturma kapsamında 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., Temizlik İşleri Müdürlüğü Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanı B.T., yüklenici firmanın sahibi ve 2 çalışanı ile başka bir dosyadan tutuklu bulunan ve Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan tutuklandı. Avukatların itirazlarının ardından 3 şüpheli tahliye edildi.

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Bolu 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 4'ü tutuklu 21 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü. Sanıklar hakkında "Kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak", "Edimin ifasına fesat karıştırmak", "Zimmet" ve "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlamaları yöneltiliyor. Duruşmaya, tutuklu sanıklardan görevinden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Sincan Cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Diğer tutuklu sanıklar Belediye Başkan Yardımcısı Gülden Özaydın, Bolu Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. ile tutuksuz sanıklar ve avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada, tutuksuz sanıkların yanı sıra tutuklu sanıklar Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B. ve MCY şirket yetkilisi F.G. de savunma yaptı.

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"EKAP şifrem bile yoktu"

Tutuklu sanık Temizlik İşleri Müdür Vekili B.B., 2014 yılında belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğünde çevre mühendisi olarak göreve başladığını, 2021 yılında ise Temizlik İşleri Müdürü olduğunu belirtti. Katı atıkların taşınması ve bertaraf edilmesi için araç ihtiyacı doğduğunu anlatan B.B., "2014 yılında Temizlik İşleri Müdürlüğünde belediyede çevre mühendisi olarak işe başladım. 2021 yılında Temizlik İşleri Müdürü oldum. Katı atık taşıma ve bertarafı için araç lazım oldu. Temizlik işlerinin kesintisiz olması, konteynerlerin artması nedeniyle çalışma yapıldı. 32 araç kiralanmasına karar verildi. 3 yıllık ihale için meclise sunuldu ve oy birliği ile karar alındı. Şartname oluşunca teklifler toplandı. Sonra satın alma birimine gönderildi ve ihaleye çıkıldı. EKAP'a müdahale şansımız yok. Kim katılmış, ne kadar teminat vermiş bunu bilme şansımız yok. İhalenin olduğu bu yıl benim EKAP şifrem de yoktu. Kanun ve mevzuata uygun hazırlanan, yeterliliği olan firmaların katılacağı şartname hazırlandı. EKAP şifrem bile olmayan ihaleye fesat karıştırma suçunu kabul etmiyorum. Bizim işi bekletme durumumuz yok. Bugün atık toplamazsak 200 ton atık dışarıda kalır. O yüzden bizim işimizi bekletme şansımız yok ve bu sadece evsel atık. Arızalı araçların, yüklenicinin ikame araç vermediği zamanlarda puantajda yazılmıştır. Puantajda ücretleri kesildi. Bunlara arızalı olmasına rağmen ücret ödenmesi durumu söz konusu olamaz" dedi.

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"Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait"

Tutuklu sanık MCY şirket yetkilisi F.G. de, ihaleye fesat karıştırdığı iddialarını kabul etmedi. İhale sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan F.G., "Bizler ihalelere katılarak mali ve istatistiki analiz yapıyoruz ve buna göre fiyat ortaya koyuyoruz. İhaleye bu doğrultuda giriyoruz. Bazen fiyatımız aşağıda kalıyor. İhaleye katılan bir firmayla geçmişte ihale salonlarından tanışıklığım var. Ancak ihaleye katıldıklarından haberim yok. Elektronik ihalede biz kimin ihaleye katıldığını göremeyiz. Hakkari'den de Edirne'den de teklif verilebilir. İhale süresi içerisinde herkes internet üzerinden teklifini gönderebilir. Ben de 5 dakika önce girip 5 TL daha düşük teklif verseydim o firma kazanacaktı. İhaleye giren firma sayısı hiçbir şeyi etkilemiyor. Başka bir firma da katılabilirdi. Bu durum rekabetin oluşmadığı anlamına gelmez. Neye dayanarak ihaleye fesat karıştırdığımızı anlamış değilim. Geri dönüşüm tesisini işletmeme rağmen Bolu'ya çok az geldim. B.B. ile ihale öncesinde veya sonrasında görüşmedim. Bizim görevimiz araçların hazır bulunmasını sağlamak. Araçlar hazır olduğu sürece yükümlülüğümü yerine getirmişim ve ödeme almaya hak kazanmışım. 32 aracın kiralandığı yerde arızalı araçlar için 3 ikame aracım hazır bekliyor. Bu 3 araç için de ödeme almıyoruz. Arıza olduğunda bu araçlar göreve çıkıyor ve herhangi bir eksikliğe mahal verilmiyor. İdarenin şoför eksikliğinden veya başka mazeretlerden dolayı araçları çalıştırmaması bizim yükümlülüğümüz değil. Biz aracı teslim etmişiz. Araç çalışmamışsa bunu takip etme şansımız yok. Araçların sevk ve idaresi belediyeye ait. Bilirkişi raporunda hazır olduğu halde çalışmayan araçlardan bahsediliyor. Bunlardan idare sorumludur" dedi.

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Duruşmada tutuksuz sanıklar da savunmalarını yaparak beraatlerini talep etti.