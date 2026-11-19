Bolu Valiliği tarafından alınan kararla, okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul bahçesinde, kapısında ve çevresinde beklemesine izin verilmeyecek. Karara uymayanlar hakkında idari para cezası uygulanacak.

Bolu Valiliği, öğrencilerin güvenliğini sağlamak ve okul çevrelerinde kamu düzenini korumak amacıyla karar aldı. Karar kapsamında, Bolu genelindeki ilkokul, ortaokul ve lise çevrelerinde okulla ilgisi bulunmayan kişilerin toplanması ve beklemesi yasaklandı. Eğitimöğretim faaliyetlerinin devam ettiği süre boyunca uygulanacak karar doğrultusunda, okulların bahçesinde, kapı önünde ve yakın çevresinde bekleyen, gezinen ve bu durumu alışkanlık haline getiren kişilere izin verilmeyecek. Öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevresinde kimlik kontrolleri de gerçekleştirilecek. Kararda, okullarda eğitim gören öğrencilerin yakınlarının da okul çevresinde gereksiz yere beklememesi gerektiği belirtildi. Öğrenci velileri de dâhil olmak üzere okulla ilgisi bulunmayan kişilerin okul çevresinden uzaklaştırılacağı bildirildi. Karar kapsamında, öğrencilerin de mazeretleri bulunmadığı sürece ders saatleri içerisinde ve dışında okul kapısında ve çevresinde beklemelerine izin verilmeyecek. Sportif ve kültürel faaliyetler ise bu uygulamanın dışında tutulacak. Ayrıca resmi ve özel ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin eğitimöğretim saatleri içerisinde umuma açık mekanlara, istirahat ve eğlence yerlerine alınmaması kararlaştırıldı.

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Karara uymayanlara idari para cezası

Bolu Valiliğinin kararında belirtilen kurallara uymayanlar hakkında, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66'ncı maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi kapsamında yasal işlem uygulanacak. Kararın, yeni bir karar alınana kadar sonraki eğitimöğretim dönemlerinde de geçerli olacağı bildirildi.