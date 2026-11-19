Bolu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde toplam 6,5 kilometrelik güzergahta yol çizgi çalışmaları tamamlandı. Çalışmalarla özellikle gece ve sisli havalarda sürüş güvenliğinin artırılması hedefleniyor.

Bolu İl Özel İdaresi, 2026 yılı yol bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt çalışmaları tamamlanan güzergahlarda yol çizgi çalışmalarını sürdürüyor. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Merkez, Gerede ve Yeniçağa ilçelerinin kırsal bölgelerinin ardından Seben ve Kıbrıscık ilçelerinde de yol çizgi çalışmaları gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Seben Dereboy Grup Yolu'nda 4 kilometrelik, Kıbrıscık Belediye çıkışı ile Alan Grup Köyleri Yolu'nda ise 2,5 kilometrelik güzergahta çalışmalar tamamlandı. Sarı banket çizgilerinin de çizildiği çalışmalarla toplam 6,5 kilometrelik yol güzergâhı yenilendi.

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Bolu İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, saha ekiplerinin titiz çalışmalarıyla gece sürüşlerinde ve sisli havalarda sürücülerin görüşünün ve yol takibinin kolaylaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, kırsal bölgelerde daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.