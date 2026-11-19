Bolu'da asansörde mahsur kalan aileyi itfaiye kurtardı
Bolu'da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bolu'da bir iş merkezinde asansörde mahsur kalan 3 kişilik aile, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Olay, Tabaklar Mahallesi Parti Sokak'ta bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezindeki bir işletmeye gelen 3 kişilik aile, yemek yedikten sonra asansöre bindi. Bir süre sonra asansörün arızalanması sonucu kabinde mahsur kalan aile, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Asansörün kapısını açan ekipler, kabinin katlar arasında kalması nedeniyle aileye ilk etapta ulaşamadı. Bunun üzerine asansörün makine bölümüne yönelen itfaiye ekipleri, yaptıkları müdahaleyle kabini üst kata çıkardı. Asansörde mahsur kalan 3 kişilik aile, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.