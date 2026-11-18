Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yaşayan Nurdan Topaloğlu, iğne oyasının yanı sıra yöresel bindallı, üç etek ve eski el dokumaları üretimiyle kültürel mirası ilmek ilmek işliyor.

Geleneksel el sanatlarına 22 yıldır emek veren Nurdan Topaloğlu, 2014 yılında açtığı atölyesinde üretim faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışmalarında ağırlıklı olarak iğne oyasına yer veren Topaloğlu, Mudurnu'nun eski el dokumaları, yöresel bindallılar ve üç etekler üzerine de üretim yapıyor.

Geçen yıl kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunan Topaloğlu, yaptığı çalışmaların değerlendirilmesinin ardından iğne oyası alanında "Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı" belgesini almaya hak kazandı.

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Çalışmaları hakkında bilgi veren Nurdan Topaloğlu, "Mudurnu doğumluyum. Yaklaşık 22 yıldan bu yana Mudurnu'da geleneksel el sanatlarıyla uğraşmaktayım. Ağırlıklı olarak iğne oyası üzerine çalışıyorum. 2014 yılında açmış olduğum el sanatları atölyemde faaliyetlerime devam ediyorum" dedi.

Bakanlık başvurusunun ardından belge almaya hak kazandığını aktaran Topaloğlu, "Geçtiğimiz yıl kasım ayında Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunmuştum. İğne oyası ve geleneksel el sanatları alanında 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı' olarak belgemi aldım. Ağırlıklı olarak iğne oyaları, Mudurnu'nun eski el dokumaları, yöresel bindallılar, üç etekler ve eğitimini aldığım kültürel hediyelikler üzerine çalışmalar yapıyorum" diye konuştu.