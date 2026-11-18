Bolu'da arıcılık sektörünün geliştirilmesi amacıyla düzenlenen kurslarda bugüne kadar yaklaşık 200 kişiye eğitim verildi. Yıl sonuna kadar bu sayının 250'ye çıkarılması hedefleniyor.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bolu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen arıcılık kursları devam ediyor. Kentin zengin bitki örtüsü ve arıcılık potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitimlere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kurslar kapsamında bugüne kadar 5’i Bolu merkezde, 1'i Gerede ilçesinde olmak üzere toplam 6 kurs düzenlendi. Eğitimlerde yaklaşık 200 kursiyere ulaşılırken, yıl sonuna kadar planlanan yeni kurslarla birlikte bu sayının 250’ye çıkarılması hedefleniyor. Düzenlenen eğitimlerde mevcut arıcıların teknik bilgilerinin güncellenmesi ve arıcılığa yeni başlayacak kişilerin yetiştirilmesi hedefleniyor.

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Kursları tamamlayarak arıcılık faaliyetlerine başlamak isteyen bazı katılımcılar, Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne arıcılık işletmesi açmak için resmi başvuruda bulunuyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda devam eden arıcılık kurslarına katılmak isteyenler, eDevlet üzerinden eYaygın Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebiliyor.