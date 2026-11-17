Bolu'da elektrikli motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Bolu'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu'da otomobil ile çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Kılıçarslan Mahallesi İzzet Baysal Devlet Hastanesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 JR 0122 plakalı otomobil ile elektrikli motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle elektrikli motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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