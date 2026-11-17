Bolu'dan sabahın erken saatlerinde yola çıkarak Mudurnu pazarına gelen pazarcı esnafı, tezgahlarını kurduktan sonra birlikte kahvaltı yapıyor. Esnafın kahvaltı geleneğini anlatan pazarcı Mehmet Karadayı, "Vatandaş 5 yıldızlı otele gitse bu kadar lezzet alamaz" dedi.

Bolu'dan Mudurnu'ya pazar kurulan günlerde gelen esnaf, saat 04.00'te uyanıp sabah saat 05.00 sıralarında yola çıkıyor. Yaklaşık 05.45'te Mudurnu'ya ulaşan pazarcılar, öncelikle araçlarından ürünlerini indirerek tezgahlarını hazırlıyor. Evlerinde kahvaltı yapmaya fırsat bulamayan esnaf, hazırlıklarını tamamladıktan sonra tezgahların arasında bir araya gelerek kahvaltı sofrası kuruyor. Zeytin, domates ve biber gibi sattıkları ürünleri sofralarına taşıyan esnaf, menemen ve yumurta gibi kahvaltılıkları da kendi imkanlarıyla hazırlıyor.

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Mudurnu pazarına uzun yıllardır geldiğini belirten pazarcı esnafı Mehmet Karadayı, birlikte yaptıkları kahvaltının kendileri için ayrı bir anlam taşıdığını söyledi. Karadayı, "Mudurnu'nun pazarına uzun yıllardır geliyoruz. Buraya erken gelmemizin sebebi, bütün esnaf arkadaşlarımızla gece saat 04.00'te kalkmamız. Saat 05.00 gibi Bolu'dan çıkıyoruz, sabah 05.45 gibi buradayız. Sabah erken kalktığımız için evde kahvaltı yapma şansımız yok. Buraya geliyoruz, mallarımızı indiriyoruz, tezgahlarımızı kuruyoruz. Malzemelerimizi tezgahlarımızın üzerine çıkarttıktan sonra buradaki esnaf arkadaşlarla beraber topluca kahvaltı yapıyoruz. Zeytinci arkadaşımız, domates ve biber satan arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz" dedi.

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Yaptıkları kahvaltının açık hava restoranını aratmadığını ifade eden Karadayı, "Buradaki kahvaltı inanın açık hava restoranı gibi. Burada kahvaltıdan aldığımız zevki normal bir vatandaş 5 yıldızlı otele gitse bu kadar lezzet, bu kadar haz alamaz. Görüntüler yayınlandığında bizi izleyenler, 'Ne kadar hoş, bizim de canımız çekiyor. Biz de gelip orada kahvaltı yapsak?' diyor. Biz de onları davet ediyoruz. Gelsinler, burada hep beraber kahvaltı yapalım" diye konuştu.

"Mudurnu şirin ve güzel bir ilçemiz"

Mudurnu'nun insanları ve esnafıyla güzel bir ilçe olduğunu dile getiren Karadayı, herkesi ilçeyi ziyaret etmeye davet ederek, "Mudurnu'muz şirin ve güzel bir ilçemizdir. Burada esnafımız da halkımız da gerçekten mütevazı ve alçak gönüllü. Mudurnu'ya gelip buraları görmenizi, esnafla tanışmanızı, insanlarla görüşüp kaynaşmanızı tavsiye ederiz. Uzun yıllardır buraya geliyoruz. Mudurnu gerçekten şirin bir yer" ifadelerini kullandı.