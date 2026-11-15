Minibüs toprak alana saplandı; yolcular camdan tahliye edildi

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Yedigöller Milli Parkı yolunda meydana geldi. Hafta sonu tatili için Yedigöller Milli Parkı'na gelenlerin içinde bulunduğu minibüs, yoldan çıkıp toprak alana saplandı. Yolcular araçta mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Minibüsteki yolcular, şoför tarafındaki camdan çıkarılıp tahliye edildi.

BOLU'da hafta sonu gezisi için Yedigöller'e gelen tatilciler, minibüsün yoldan çıkıp toprak alana saplanması üzerine itfaiye ekipleri tarafından şoför tarafındaki camdan dışarı çıkarıldı.

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