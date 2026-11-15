Gerede'de "Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Hatıra Ormanı" oluşturuldu

Etkinliğe, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Dilek Keskin, BBP İl Başkanı Emin Yalçın, BBP Gerede İlçe Başkanı Eyüp Yalçın, Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Alperen Ocakları Eğitim, Kültür ve Dayanışma Vakfı Gerede İlçe Başkanlığının girişimiyle Bahçedere köyünde oluşturulan orman için fidan dikim programı düzenlendi.

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