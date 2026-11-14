Emekliye ayrılan 41 yıllık öğretmen, okulundan alkışlarla uğurlandı

BOLU’da, Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz (65), 41 yıllık öğretmenlik hayatının ardından emekliye ayrıldı. Sınmaz, okul yönetimi, öğrencileri ve meslektaşlarının düzenlediği sürpriz veda programında gözyaşlarıyla uğurlandı.

Gölyüzü İzzet Baysal Anadolu Lisesi’nde görev yapan 41 yıllık Matematik Öğretmeni Emine Sınmaz, meslek hayatını tamamlayarak emekliye ayrıldı. Sınmaz için okul yönetimi ve öğrencileri tarafından dün sürpriz veda programı düzenlendi. Ders zilinin çalmasının ardından sınıftan çıkan Sınmaz, okul koridorunda öğrencilerin oluşturduğu alkış koridoruyla karşılaştı. Öğrencilerinin alkışları ve sevgi gösterileri eşliğinde ilerleyen Sınmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında duygusal anlar yaşadı. Öğrenciler, 41 yıl boyunca verdikleri emek ve eğitim için öğretmenlerine alkış ve tezahüratlarla teşekkür etti. Sınmaz, öğrencileri ve meslektaşlarının alkışları eşliğinde okuldan uğurlandı.