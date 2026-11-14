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        Bolu'da 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

        Bolu, 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. 21 ülkeden 2 bin 600 sporcu ve katılımcının yer aldığı şampiyona, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 15:59 Güncelleme:
        Bolu'da 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası başladı

        Bolu, 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası’na ev sahipliği yapıyor. 21 ülkeden 2 bin 600 sporcu ve katılımcının yer aldığı şampiyona, düzenlenen açılış seremonisiyle başladı.

        Şampiyonanın açılış seremonisi, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Programa Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz ile Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler katıldı. Açılışta konuşma yapan Federasyon Başkanı Abdurrahman Akyüz ve İl Müdürü Emrullah Güler, şampiyonanın uluslararası spor ilişkilerine katkısına, sporun birleştirici gücüne ve ülkeler arasındaki dostluk bağlarının önemine dikkat çekti. Seremonide Filistin’de yaşanan insanlık dramı da unutulmadı. Programda barış, dayanışma ve kardeşlik mesajları verilirken sporun yalnızca rekabet ve sportif başarıdan ibaret olmadığı, farklı milletleri ortak değerler etrafında buluşturan evrensel bir güç olduğu vurgulandı.

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        21 ülkeden 2 bin 600 sporcu ve katılımcının yer aldığı şampiyona kapsamında farklı kategorilerde müsabakalar düzenlenecek. Uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Bolu’da sporcular, şampiyonluk için mücadele edecek. 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası, 17 Kasım’da gerçekleştirilecek ödül töreninin ardından sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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