Bolu'da otellerde doluluk yüzde 80'e ulaştı

BOLU'da okulların ara tatile girmesiyle otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Batı Karadeniz Turizm Otelciler Derneği (BAKTOD) Başkanı Serdar Yıldız, bazı otellerin tamamen dolduğunu belirterek, tatilcileri Bolu'ya davet etti.

Okulların ara tatile girmesiyle kentte turizm hareketliliği yaşanmaya başladı. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen tatilcilerle otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı. Bazı otellerde tüm odalar dolarken, bazılarında ise sınırlı sayıda odanın kaldığı belirtildi. BAKTOD Başkanı Serdar Yıldız, ara tatil döneminin Bolu turizmi açısından yoğun geçmesini beklediklerini belirterek, "Sömestr dönemi başladı, bugün itibarıyla. Çok şükür otellerimizdeki doluluklar şu anda yüzde 80 seviyesinde. Tamamen dolduran otellerimiz var. Birkaç tane odanın müsaitlikte olduğu otellerimiz var. Bu ara tatil dönemi Bolu'nun yoğun geçeceği bir dönem. Misafirlerimiz başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından ilimizi ve bölgemizi tercih ediyorlar. Bu, hem bir taraftan bizi heyecanlandırıyor hem de mutluluğunu yaşıyoruz. Hep beraber insanlara Abant'ı, Yedigöller'i, Gölcük'ü, Akkayalar'ı yaşayabileceği güzel bir dönem sunuyoruz. Misafirlerimizi Bolu'ya bekliyoruz" dedi.

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'HEM SONBAHARI HEM KIŞI YAŞAYABİLECEKLER'

Bolu'nun doğal güzellikleriyle tatilcilere farklı seçenekler sunduğunu ifade eden Yıldız, "Şu anda olduğumuz mevsim sonbahar. Yedigöller, Abant, Gölcük başta olmak üzere sonbaharın en güzel yaşandığı yerlerden biri Bolu. Bununla beraber geçtiğimiz haftalarda yüksek yerlerden yavaş yavaş kar haberleri gelmeye başladı. Bolu gelinliğini giyiyor. Dolayısıyla aynı anda hem sonbaharın güzelliklerini yaşayabileceğimiz hem kışı tadabileceğimiz bir dönemdeyiz. Güzel bir tatil misafirlerimizi bekliyor bu sömestrde" diye konuştu.

Gölcük ve Abant'taki tesisler hakkında da bilgi veren Serdar Yıldız, Gölcük'te 2 tesisin hizmet verdiğini, bir tesisin yapımının sürdüğünü, Abant'ta ise yeni bir tesisin eklendiğini söyledi. Bolu'nun doğa turizminin yanı sıra sağlık turizmi ve gastronomi alanlarında da önemli seçenekler sunduğunu belirten Yıldız, "Doğanın, sağlığın, temiz havanın iç içe geçtiği güzel bir tatil bekleyecek insanları Bolu'da" ifadelerini kullandı.