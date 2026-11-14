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        Türkiye, cimnastikte gösterdiği gelişimle dünyadaki konumunu güçlendiriyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye'nin cimnastikte gösterdiği gelişimle dünyadaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Türkiye, cimnastikte gösterdiği gelişimle dünyadaki konumunu güçlendiriyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye'nin cimnastikte gösterdiği gelişimle dünyadaki konumunu güçlendirdiğini söyledi.

        Dünya Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı da olan Çelen, 2027 yılında düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarının hazırlıkları için Bolu'da kamp yapan milli sporcuları ziyaretinde, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

        Suat Çelen, Tayland'da düzenlenen kongrede 350 geçerli oyun 210'unu alarak Roma'yı geride bırakan İstanbul'un 2028 yılında Dünya Cimnastik Federasyonunun 87. Seçimli Kongresi'ne ev sahipliği yapma hakkını kazandığını hatırlattı.

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        Dünya Cimnastik Federasyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin seçileceği kongrenin İstanbul'da düzenlenmesi için kendilerine güvenerek destek veren ülkelere teşekkür eden Çelen, duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Çelen, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının önemli destekleri olduğundan söz ederek, "Bu, ülkemizin başarısıdır. Spor diplomasisi çok önemlidir. Biz de bu başarıyı ülkemize kazandırdığımız için çok mutluyuz. Umarım ülkemizde güzel bir kongre olur." diye konuştu.

        - "Türk cimnastiği dünyada önemli bir noktaya geldi"

        Türk cimnastiğinin son yıllardaki gelişimine değinen Suat Çelen, uluslararası federasyonlarda Türk yöneticilerin görev almasının da bunun bir göstergesi olduğunu kaydetti.

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        Çelen, geçen yıl Avrupa Cimnastik Federasyonunda bir Türk yöneticinin birinci başkan vekilliğine seçildiğini, kendisinin de Dünya Cimnastik Federasyonunda asbaşkan olarak görev yaptığını ibelirterek, şöyle devam etti:

        "Hem dünyada hem Avrupa'da başkan yardımcılarının bir Türk olması ayrı mutluluk. Bu da Türk cimnastiğinin geldiği noktayı gösteriyor. Ülkemizde cimnastiğin sevilmesi, Bakanlığımızın bize destek vermesi ve Türkiye'deki bütün illerimizde cimnastik yapılması bu başarıların önünü açtı. Türkiye'de cimnastiğin popüler olması, sevilmesi ve başarıların gelmesi, dünyada da bu tip başarıları ülkemize getirmemize vesile oldu."

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        Türkiye'de cimnastiğin yaygınlaşmasıyla sporcu ve antrenör sayısında artış yaşandığına işaret eden Çelen, geçmişte 10 ilde yapılan sporun bugün 81 ilde ve ilçelerde uygulanır hale geldiğini söyledi.

        Suat Çelen, federasyonun son yıllardaki gelişiminden bahsederek, "Türk cimnastiği belli bir noktaya geldi. Artık biliniyor, sporcularımız tanınıyor. Dünya kupalarına gittiğimiz zaman sporcularımızın isimleriyle yarışmaların tanıtımları yapılıyor." dedi.

        Türkiye'nin cimnastikte artık dünyada en iyi ülkeler arasında yer aldığını anlatan Çelen, branşlara göre farklı gelişim süreçleri yaşandığını, artistik ve aerobik cimnastiğin Türkiye'nin öncü branşları arasında olduğunu, ritmik cimnastikte de milli takımın hızlı gelişim gösterdiğini kaydetti.

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        Çelen, parkur cimnastiğinde Dünya Kupası'nda ilk kez finale kalındığını aktararak, akrobatik cimnastiğin de gelişimini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

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