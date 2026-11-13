Evden kaçan kedi futbol sahasının çatısında mahsur kaldı
Bolu'da evden kaçan sahipli kedi, futbol sahasının tavanındaki filelere çıktı. Mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Bolu'da evden kaçan sahipli kedi, futbol sahasının tavanındaki filelere çıktı. Mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin merdivenli araçla gerçekleştirdiği operasyonla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Olay, Kılıçarslan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden kaçan sahipli bir kedi, sokak üzerindeki parkta bulunan futbol sahasının tavanındaki filelere çıktı. Kedinin bulunduğu yerden inmesini bekleyen vatandaşlar, kendi çabalarıyla da kediyi indiremedi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, merdivenli itfaiye aracını kullanarak kedinin bulunduğu noktaya ulaştı. Ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan kedi, sahibine teslim edildi.
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