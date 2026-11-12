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        Muhtar kapıyı kırıp, yangında mahsur kalan felçli vatandaşı kurtardı

        BOLU'da tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen felçli vatandaş, mahalle muhtarının kapıyı kırarak eve girmesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedaviye alındığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 22:27 Güncelleme:
        Muhtar kapıyı kırıp, yangında mahsur kalan felçli vatandaşı kurtardı

        BOLU’da tek katlı evde sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında dumandan etkilenen felçli vatandaş, mahalle muhtarının kapıyı kırarak eve girmesiyle kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan vatandaşın tedaviye alındığı yangında ev kullanılamaz hale geldi.

        Yangın, saat 21.00 sıralarında Dodurga Mahallesi Dağıstanlı Sokak’ta tek katlı bir evde çıktı. Felçli olduğu öğrenilen Y.S.’ye ait tek katlı evde, sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. O sırada sokaktan geçen mahalle muhtarı Sabri Şenel, evden yükselen duman ve alevleri fark etti. Kapıyı kırarak eve giren Şenel, dumandan etkilenen Y.S.’yi dışarı çıkardı. Çevredekilerin ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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        Dumandan etkilenen Y.S., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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