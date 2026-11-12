İçme suyu faciasında karar: 5 sanığa hapis cezası

Bolu'nun Yuva köyünde 2022 yılında içme suyundan kaynaklanan zehirlenme olayında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 147 kişinin etkilendiği davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti, aralarında köy muhtarı ve İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü'nün de bulunduğu 5 sanığa değişen sürelerde hapis cezası verdi.

Bolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz yargılanan İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A., dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., köy muhtarı M.E. ve hemşire B.K. katıldı. Duruşmada, olayda hayatını kaybeden Eyüp Ertem'in yakınları ile sanıkların avukatları da hazır bulundu. Duruşmada söz alan müştekiler, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan sanıklar ise haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi. Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B., olayın yaşandığı tarihlerde yıllık izinde olduğunu ve bu nedenle laboratuvar sonuçlarını takip edemediğini belirtti. Vakaların hastaneye gelmeye başlamasıyla görevinin başına geçtiğini ifade eden Ü.B., köyde ve su deposunda incelemelerde bulunduğunu söyledi. Köy muhtarı M.E. ise 2014 yılından bu yana görev yaptığını belirterek, su depolarının temizlendiğini ve aynı depodan dört mahallenin yararlandığını savundu. İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü M.A.A. da içme suyu depolarının bakım ve temizliğinin muhtarlıkların sorumluluğunda olduğunu ileri sürdü.

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5 sanığa hapis cezası

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, köy muhtarı M.E.'yi "taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet ayrıca M.E.'nin 2 yıl süreyle görevini yapmasını yasakladı. Dönemin İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ü.B.'ye ise "Birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Sanığın 1 yıl süreyle kamu görevini icra etmesi yasaklandı. Sanıklar M.A.A., F.İ. ve B.K. ise "görevi ihmal" suçundan 1 yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, bu üç sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Öte yandan mahkeme, Ü.B.'nin yıllık izinde bulunduğu dönemde yerine vekalet eden kişinin tespit edilerek, Eyüp Ertem'in ölümüne neden olma suçundan hakkında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

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1 kişi ölmüş, 147 kişi hastanelik olmuştu

Bolu'nun Yuva köyünde Temmuz 2022'de içme suyundan kaynaklanan kusma ve bulantı şikayetleri üzerine aralarında çocukların da bulunduğu 148 kişi hastanelere başvurmuştu. Olayda Eyüp Ertem hayatını kaybederken, 147 kişi tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.

Ankara'daki çeşitli hastanelere sevk edilen bazı hastalara, anemi ve akut böbrek yetmezliğiyle seyreden hemolitik üremik sendrom tanısı konulmuştu. Yapılan incelemelerde Eyüp Ertem'in, şebeke suyunda tespit edilen kolibasili bakterisinin neden olduğu enfeksiyon sonucu hayatını kaybettiği belirlenmişti. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, üç sanık hakkında 2 yıldan 15'er yıla kadar, iki hemşire hakkında ise 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.