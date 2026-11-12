Bolu'da şehitler için anlamlı anma programı düzenlendi
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ile Pilot Binbaşı Nihat İlgen, şehadet yıl dönümlerinde düzenlenen programla anıldı. Programda fotoğraf sergisi açılırken, Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunarak şehitler için dualar edildi.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ile Pilot Binbaşı Nihat İlgen, şehadet yıl dönümlerinde düzenlenen programla anıldı. Programda fotoğraf sergisi açılırken, Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunarak şehitler için dualar edildi.
Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde, 11 Kasım 2016 tarihinde şehit edilen ve 20112013 yılları arasında ilçede kaymakamlık görevinde bulunan Muhammet Fatih Safitürk ile 11 Kasım 2025 tarihinde şehit olan Pilot Binbaşı Nihat İlgen için anma programı gerçekleştirildi. Program kapsamında, şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak amacıyla fotoğraf sergisi açıldı. Katılımcılar sergiyi gezerek şehitlerin hatıralarını yad etti. Etkinlikte neyzen İsmail Hakkı Akman Şen tarafından ney kanseri verildi. Ardından Kur'anı Kerim tilaveti ve Mevlidi Şerif okunarak başta şehitler Muhammet Fatih Safitürk, Nihat İlgen, Yıldırım Oflaz ve Süleyman Tombak olmak üzere tüm şehitlerin ruhlarına ithafen dualar edildi. Program, şehitlerin rahmet, minnet ve saygıyla anılmasıyla sona erdi.
Anma programına Kıbrıscık Kaymakamı Feyza Yılmaz, Belediye Başkanı Emin Tekemen, şehit aileleri, Pilot Binbaşı Nihat İlgen'in halası Seher Hanım, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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