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        Bolu'da ev yangını: 1 ölü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde tek katlı evin çatı kısmında çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunan eşi ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 15:02 Güncelleme:
        Bolu'da ev yangını: 1 ölü

        Bolu'nun Gerede ilçesinde tek katlı evin çatı kısmında çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti. Yangın sırasında evde bulunan eşi ise kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı.

        Yangın, saat 05.00 sıralarında Havullu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veli Demir'in eşiyle birlikte yaşadığı tek katlı evin çatı kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Demir'in eşi, kendi imkanlarıyla evden çıkmayı başardı. Yaşlı adam ise evden çıkamadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde Veli Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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