Gerede'de beton bariyere çarpan cipteki 3 kişi yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde cipin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 12.11.2026 - 10:07 Güncelleme:
Bolu'nun Gerede ilçesinde cipin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
D-100 kara yolu İstanbul istikametinde B.Ç. idaresindeki 12 ACK 738 plakalı cip, çalışma nedeniyle yola yerleştirilen beton bariyere çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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