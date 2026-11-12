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        Durdurulan araçta 5 kaçak göçmen yakalandı

        BOLU'da durdurulan araçta, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 09:50 Güncelleme:
        Durdurulan araçta 5 kaçak göçmen yakalandı

        BOLU’da durdurulan araçta, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatılırken, göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. tutuklandı.

        Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürüten Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

        Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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