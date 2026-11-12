Durdurulan araçta 5 kaçak göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı suçundan gözaltına alınan S.E. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçle mücadele kapsamında çalışma yürüten Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu üzerinde şüpheli bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, Türkiye’ye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen Afganistan uyruklu 5 kişi yakalandı. Kaçak göçmenler hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldı.

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