Bolu'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadeleyi konuştu

Kentteki 3 ilkokul ile 3 ortaokuldan toplam 60 öğrenci ve 12 öğretmenin katıldığı programda çocuklar, 6 farklı temada çalışma grupları oluşturdu.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında öğrenci buluşması etkinliği yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.