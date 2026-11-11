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        Bolu'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadeleyi konuştu

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla Bolu Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşması gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Bolu'da öğrenciler iklim değişikliğiyle mücadeleyi konuştu

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin iklim değişikliğiyle mücadele süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla Bolu Çocuk İklim Zirvesi İl Buluşması gerçekleştirildi.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında öğrenci buluşması etkinliği yapıldı.

        Kentteki 3 ilkokul ile 3 ortaokuldan toplam 60 öğrenci ve 12 öğretmenin katıldığı programda çocuklar, 6 farklı temada çalışma grupları oluşturdu.

        Öğretmenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler, iklim değişikliğinin çevresel ve toplumsal etkilerini değerlendirerek, sorunlara ortak çözüm önerileri geliştirdi.

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        Zirve, öğrencilerin çevre sorunlarına ilişkin görüşlerini paylaşmalarına ve çözüm süreçlerine katılmalarına imkan sundu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Turan, iklim değişikliğiyle mücadelede çevre bilincinin erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, çocukların sürdürülebilir bir geleceğin inşasında aktif rol üstlenmesi gerektiğini kaydetti.

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