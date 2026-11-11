Bolu'da otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı

Bolu'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, dere yatağına devrildi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Abant yolu Ömerler mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. yönetimindeki 81 AEG 484 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde dere yatağına devrildi. Durumun ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan bir kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonrasında dere yatağına düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.