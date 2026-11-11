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        Bolu'da pikap ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Bolu'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 12:33 Güncelleme:
        Bolu'da pikap ile otomobil çarpıştı, 4 kişi yaralandı

        Bolu'da pikap ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        C.M.Ç. idaresindeki 06 CUE 678 plakalı otomobil, Karaköy Mahallesi mevkisinde, C.D'nin kullandığı 35 BEF 638 plakalı pikapla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücüler ile pikaptaki 2 kişi, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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