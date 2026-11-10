Bolu Dağı'nda TIR ve iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli 3’üncü viyadük çıkışında, İstanbul istikametinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 FEV 743 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yolu kapattı. Aynı yönde ilerleyen 34 EGY 927 ve 16 BHD 826 plakalı kamyonlar da TIR’a çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

BOLU’da Anadolu Otoyolu’nda 1 TIR ve iki kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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