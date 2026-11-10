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        Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 15:46 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda kar yağışı (2)

        CANKURTARAN’DA KAR YAĞIŞI

        Bolu’nun Gerede ilçesinde, Anadolu Otoyolu’nun Cankurtaran mevkisinde kar yağışı etkili oldu. Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için güzergahta tuzlama çalışması yaptı.

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        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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