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        Motosikletinin yandığını görünce üzüntüden kendini yere bıraktı

        BOLU'da alev alan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişelerle su dökerek müdahale etmeye çalışırken, motosikletinin yandığını gören genç üzüntüyle kendini yere bıraktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 21:17 Güncelleme:
        Motosikletinin yandığını görünce üzüntüden kendini yere bıraktı

        BOLU'da alev alan motosiklete çevredeki çocuklar pet şişelerle su dökerek müdahale etmeye çalışırken, motosikletinin yandığını gören genç üzüntüyle kendini yere bıraktı.

        Olay, akşam saatlerinde Kültür Mahallesi Tüfekçi Sokak'taki Adile Naşit Parkı önünde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Yangını fark eden çevredeki çocuklar, ellerindeki pet şişelerde bulunan suları dökerek alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada motosikletinin yandığını gören genç, üzüntüyle kendini yere bıraktı. Söndürülen motosiklette hasar oluştu. Yaşananlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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