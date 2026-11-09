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        Abant, misafirlerine sonbahar ve kış manzaralarını bir arada sunuyor

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret edenler, sonbahar ve kış mevsimi manzaralarında vakit geçiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:22 Güncelleme:
        Abant, misafirlerine sonbahar ve kış manzaralarını bir arada sunuyor

        Bolu Abant Gölü Milli Parkı'nı ziyaret edenler, sonbahar ve kış mevsimi manzaralarında vakit geçiriyor.

        Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'ta iki gündür etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.

        Beyaz örtüyle kaplanan milli parkta, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu ormanlık alanlarda sonbahar ve kış mevsiminin ahengi yaşanıyor.

        Günübirlik ziyaret veya konaklamak için aileleriyle gelen tatilciler, göl çevresinde yürüyüş yapıyor, fotoğraf çektirip piknik alanlarında vakit geçiriyor.

        Parktaki bir otelin çalışanı Veli Öney, AA muhabirine, kar yağışının ardından bölgenin her zaman olduğu gibi beyaz gelinliğini giydiğini söyledi.

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        Abant'ta kar kalınlığının 10 santimetrenin üzerine çıktığını belirten Öney, "Abant hafta sonunda yoğundu. Gayet güzel geçti. Gelen misafirlerimiz mutlu şekilde ayrıldı. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Abant, Türkiye'nin göz bebeği. Kafa dinlemek ve tatil yapmak için gelinebilecek en güzel yerlerden biri." diye konuştu.

        Öney, önceki yıllarda Abant'a kar yağışının daha geç düştüğüne değinerek, "Bu sene kasım ayında nasip oldu, Abant'a kar erken düştü. Bu da tatilcileri sevindirdi." dedi.

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