Bolu Belediyesi su yönetiminde Türkiye birincisi oldu

Bolu Belediyesi, içme suyu şebekesinde geliştirdiği dinamik basınç yönetimi ve SCADA entegrasyonu projesiyle 2026 Su Yönetimi Ödülleri'nde birincilik elde etti.

Avrasya Su Fuarı kapsamında düzenlenen 3. Su Yönetimi Ödülleri sahiplerini buldu. Bolu Belediyesi, kendi teknik imkânları ve mühendislik bilgi birikimiyle geliştirdiği "Bolu İçme Suyu Şebekesinde Geliştirilen PLC Tabanlı Dinamik Basınç Yönetimi ve SCADA Entegrasyonu" projesiyle, İl Belediyesi İçme Suyu Kategorisi'nde birincilik ödülüne layık görüldü. Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, içme suyu şebekesindeki basıncın değişen tüketim şartlarına göre dinamik olarak yönetilmesi amaçlanıyor. Projeyle birlikte su kayıplarının ve şebekede meydana gelebilecek arızaların azaltılması, su kaynaklarının ise daha verimli kullanılması hedefleniyor. Otomasyon yazılımları, kontrol algoritmaları ve sistem entegrasyonlarının Bolu Belediyesi'nin kendi mühendislik bilgi birikimi ve teknik imkânlarıyla geliştirildiği proje, yenilikçi ve sürdürülebilir su yönetimi yaklaşımıyla ödüle layık görüldü. Bolu Belediyesi, geliştirdiği projeyle 2026 Su Yönetimi Ödülleri'nde kendi kategorisinde birincilik elde etti.