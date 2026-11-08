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        Boluspor - Bodrum FK: 1-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 18:17 Güncelleme:
        Boluspor - Bodrum FK: 1-2

        STAT: Atatürk

        HAKEMLER: Melih Aldemir, Egemen Savran, Kadir Akıllı

        BOLUSPOR: Tafas, Furkan Metin (Dk. 76 Arguello), Bartu Göçmen, Cuesta, Canberk Ömer Özdemir, Tolunay Artuç, Bertu Alican Özyürek (Dk. 76 Muhammet Mert), Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 82 Escobar), Muhammet Zeki Dursun, Furkan Emin Kaçmaz (Dk. 56 Nurettin Korkmaz), Gonzalez (Dk. 56 Ege Özkayımoğlu)

        BODRUM FK: De Sousa, Berşan Yavuzay, Ajeti, Ali Aytemur, Emre Kaplan (Dk. 67 Ali Şahin Yılmaz),Moreira Cruz (Dk. 90 İsmail Tarım), Yusuf Sertkaya, Berkay Aslan (Dk. 84 Ege Aslan), Ege Birsel (Dk. 84 Mustafa Erdilman), Providence (Dk. 67 Santos), Abobakar

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        GOLLER: Dk. 88 Bartu Göçmen (Boluspor), Dk. 15 Ajeti, Dk. 31 Providence (Bodrum FK)

        KIRMIZI KART: Dk. 58 Aboubakar (Bodrum FK)

        SARI KARTLAR: Canberk Ömer Özdemir (Boluspor), Providence, Emre Kaplan, Ali Şahin Yılmaz (Bodrum FK)

        1'inci Lig'in 14'üncü haftasında Boluspor, sahasında konuk ettiği Bodrum FK'ya 2-1 mağlup oldu.

        15'inci dakikada Bodrum FK'nın kullandığı kornerde Moreira Cruz'un ortasında Ajeti'nin kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        31'inci dakikada Berkay Aslan'ın uzun pasıyla buluşan Providence, ceza sahasına girerek savunmanın müdahale edemediği pozisyonda topu Boluspor ağlarına gönderdi: 0-2.

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        88'inci dakikada Escobar’ın ortasında Bartu Göçmen’in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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