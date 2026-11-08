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        Kaza sonrası aracından inen yayaya otomobil çarptı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. İlk kazanın ardından aracından inerek yola çıkan bir yayaya, kayarak gelen başka bir otomobilin çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 15:19 Güncelleme:
        Kaza sonrası aracından inen yayaya otomobil çarptı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde 6 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı. İlk kazanın ardından aracından inerek yola çıkan bir yayaya, kayarak gelen başka bir otomobilin çarptığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaza, dün akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişindeki Köroğlu Rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara yönünde seyreden 34 ESG 659 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen 06 MD 9422 plakalı otomobil çarpıştı. Kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda arkadan gelen ve duramayan 34 FET 134, 41 AAE 036, 34 PD 8502 ve 34 NIV 510 plakalı otomobiller ile 44 AGM 162 plakalı tır da kazaya karıştı.

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        Zincirleme kazada otomobillerde bulunan 5 kişi ile kaza sonrası araçlarından inerek yola çıkan 1 yaya yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Kaza anı cep telefonuyla kaydedildi

        Zincirleme kazanın yaşandığı anlar, olay sırasında bölgede bulunan bir tır şoförü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkarak kayan bir otomobilin ilk kaza sonrası yola inen yayaya çarptığı, ardından bariyerlere savrulduğu ve başka bir otomobilin de kazaya karıştığı anlar görüldü.

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        Otomobilin çarptığı yayanın acı çığlıkları da cep telefonu kamerasına yansıdı. Hastaneye kaldırılan 6 yaralının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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