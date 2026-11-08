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        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2026 - 10:11 Güncelleme:
        Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

        Bölgede iki gündür aralıklarla süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alanlar, dağ yamaçları ve kara yolu güzergahında kış manzaraları oluştu.

        Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu bölge havadan da görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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