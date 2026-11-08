Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı

Bölgede iki gündür aralıklarla süren yağışın ardından yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı. Ormanlık alanlar, dağ yamaçları ve kara yolu güzergahında kış manzaraları oluştu.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde etkili olan yağışın ardından kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

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