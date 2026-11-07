Bolu'da kar yağışı etkili oluyor
Bolu kent merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Giriş: 07.11.2026 - 21:11 Güncelleme:
Bolu kent merkezinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde gün boyunca aralıklarla etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan kar yağışı, şehir merkezinde etkisini gösterdi.
Kentin yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oluyor.
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